Рига этим летом осталась без главных фонтанов

Из 13 столичных фонтанов этим летом не работают два — фонтан "Времена года" в Верманском саду и фонтан у Дома конгрессов. Что с ними случилось и когда их все-таки включат, выяснили журналисты Русского вещания LTV7, передает rus.LSM.lv.

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Фонтан у Дома Конгрессов закрыт, так как ему требуется капитальный ремонт.

"Предыдущее предприятие, которое обслуживало фонтаны, не информировало нас о фактическом состоянии в шахте фонтана. Они обычно нам сообщали, как выглядит плитка, какая вода, чистая ли — и тому подобное. Сейчас новая компания обслуживает фонтаны, и она констатировала очень много проблем именно в шахте фонтана. Надо менять систему канализации, все старые устройства надо менять, обновить гидроизоляцию и плитки, которые регулярно отваливаются. Работы существенные — и это будет долго", — говорит Раймонд Грантс, представитель Рижской думы.

В то же время фонтан "Времена года" в Верманском парке могут включить уже в этом году. Его ремонт займет два месяца с момента заключения договора. Договор пока не заключен.

Впрочем, остальные 11 фонтанов исправно работают — и нет предпосылок к тому, что какой-либо из них выйдет из строя, уверяют в Рижской думе.