Рига изменила правила регистрации и приема детей в 1-й класс

В cреду, 20 января, депутаты Рижской думы поддержали поправки к обязательным правилам самоуправления о порядке приема ребенка в 1-й класс рижских школ. Введен ряд изменений в системе регистрации, сообщает пресс-служба Рижской думы.

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Так, родители теперь смогут подавать заявление, используя онлайн-формы, доступные на едином портале государственных и муниципальных услуг Latvija.lv. Таким образом, родители смогут подать документы в электронном виде даже без э-подписи. Это увеличивает доступность услуги, а также снижает риск распространения Covid-19. В тоже время вышеуказанная услуга позволяет школам более эффективно использовать ресурсы для обеспечения своих функций.

Изменения произошли и в связи с изменением названий нескольких школ, а именно, уточнены названия тех учреждений в отображении микрорайонов, доступном на сайте Департамента образования, культуры и спорта Рижской думы в разделе "Каталог учреждений" — здесь.