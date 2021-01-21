Рига изменила правила регистрации и приема детей в 1-й класс
Foto: Shutterstock

В cреду, 20 января, депутаты Рижской думы поддержали поправки к обязательным правилам самоуправления о порядке приема ребенка в 1-й класс рижских школ. Введен ряд изменений в системе регистрации, сообщает пресс-служба Рижской думы.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Так, родители теперь смогут подавать заявление, используя онлайн-формы, доступные на едином портале государственных и муниципальных услуг Latvija.lv. Таким образом, родители смогут подать документы в электронном виде даже без э-подписи. Это увеличивает доступность услуги, а также снижает риск распространения Covid-19. В тоже время вышеуказанная услуга позволяет школам более эффективно использовать ресурсы для обеспечения своих функций.

Изменения произошли и в связи с изменением названий нескольких школ, а именно, уточнены названия тех учреждений в отображении микрорайонов, доступном на сайте Департамента образования, культуры и спорта Рижской думы в разделе "Каталог учреждений" — здесь.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Рига Школа
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit
Оплаченная информация
DELFI Brand Studio Читайте также
Сменила работу на кораблях на карьеру в ИТ. История Анастасии
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Сфера ИТ подходит людям, которые хотят постоянно узнавать что-то новое. История Раймондса
Работая в ИТ, можно легально примерить на себя роль хакера. История Айгарса
От медсестры и торгового менеджера до ИТ-специалистки. Рассказ Анастасии
Мечтаете о просторной кухне? Это можно сделать, не ломая стены
Существует то, что меняется: женщин очень ждут в мире ИТ. История Дианы