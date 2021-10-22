Рига компенсирует расходы учителей начальных классов и медиков за проезд в общественном транспорте
Foto: LETA

Рижское самоуправление компенсирует фактические расходы на путь до работы на общественном транспорте во время локдауна вакцинированным педагогам дошкольных учреждений, начальных школ и спецшкол, а также медикам и социальным работникам, сообщили агентству LETA в городской думе.

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Согласно решению правительства, с 21 октября, во время строгих ограничений не будет применяться никаких скидок на проезд в общественном транспорте городов государственного значения.

Это решение вызвало недоумение среди пользователей социальных сетей, так как педагоги, врачи и социальные работники вынуждены идти на работу, но больше не получают скидок на проезд в общественном транспорте в столице.

Для обеспечения непрерывности оказания критически важных услуг, самоуправление возместит фактические расходы на общественный транспорт тем специалистам, которые вакцинировались.

Вице-мэр Риги Вилнис Кирсис отдал распоряжении Департаменту благосостояния и финансов и Департаменту образования, культуры и спорта обобщить техническую информацию.

После 15 ноября льготы на проезд в общественном транспорты будут возобновлены для пассажиров, которые сделали прививку.

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