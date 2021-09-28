Рига, Лиепая и Резекне будут бороться с выбросами от печного отопления

Чтобы уменьшить загрязнение воздуха во время индивидуального отопления, с 2022 года планируется оказать поддержку жителям Риги, Резекне и Лиепаи.

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"В рамках программы поддержки жителям помогут подключиться к одной из систем централизованного теплоснабжения, или заменить неэффективные печи на экологически чистые котлы на биомассе, тепловые насосы и солнечные панели", — сообщила представительница Министерства охраны окружающей среды и регионального развития Рудите Весере.

Так как финансирование ограничено 12 миллионами евро, мероприятия по поддержке будут проводить только в трех городах, которые признали самыми проблемными.

Весере также рассказала, что сейчас реализуется план по снижению загрязнения воздуха на 2020-2030 годы — планируется увеличить количество домохозяйств, подключенных к системам центрального отопления.

Также разрабатывается законопроект об охране воздуха и закон об энергетике, которые будут предусматривать ограничения на использование некоторых видов топлива в новостройках.

Депутат Ральф Немиро (Neatkarīgie) поинтересовался, можно ли запретить использование угля для индивидуального отопления, чтобы уменьшить загрязнение воздуха. Весере ответила, что самоуправления могут определять районы, в которых нельзя пользоваться углем при индивидуальном отоплении новостроек.