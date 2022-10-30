Рига начинает проверку частных канализаций

Департамент жилья и среды Рижской думы и Rīgas ūdens начинают децентрализованную проверку системы канализации, сообщает самоуправление.

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Будут проверяться локальные системы канализаций — индивидуальные очистные устройства, септики и выгребные ямы, не подключенные к централизованной системе канализации.

Владельцев домов просят подать копию документа о техническом состоянии канализации и проведенном техническом обслуживании и декларацию о количестве вывезенных в прошлом году нечистот, а также обеспечить доступ к канализации сотрудникам департамента.

"Как раз в год мы делаем техосмотр своих автомобилей, так же необходимо регулярно проверять локальные очистные устройства. Наша цель — убедиться, что локальные канализации работают нормально, и сточные воды не засоряют окружающую среду", — объясняет Лига Лапиня, глава Хозяйственного управления Департамента жилья и среды Рижской думы.