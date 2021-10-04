Рига отказалась от закупки водородных автобусов
Foto: LETA

Rīgas Satiksme отказалось от планов закупить водородные автобусы, сообщает передача de facto.

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Этой весной предприятие Rīgas Satiksme тестировало водородный автобус и в июне должностные лица компании говорили о планах купить десять таких автобусов. Но планы изменились. Причина — то, что доставить автобусы в этот регион может только один производитель, и из-за отсутствия конкуренции предложение очень дорогое. Кроме того, учитывались и результаты эксперимента с водородными троллейбусами и расходы на них и водородную станцию.

"Водородный" проект был начат пять лет назад. Постройка станции со всем оборудованием обошлась в пять миллионов евро, а троллейбусы — первые в мире водородные троллейбусы — в 12 миллионов. Исследование и консультанты обошлись еще в 300 тысяч.

Троллейбусы стояли без дела до конца прошлого года, а потом их начали использовать. Из десяти троллейбусов четыре часто сталкиваются с техническими проблемами, и регулярно курсируют только шесть. Новые троллейбусы закупаться не будут. В июне шла речь о покупке водородных автобусов, но было решено от этого отказаться.

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rus.DELFI.lv

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