Рига отменила до конца года пошлину за торговлю в общественных местах

Чтобы предприниматели могли лучше подготовиться к началу активного торгового сезона, продлен срок, в течение которого рижский муниципалитет не будет взимать пошлину за торговлю в общественных местах. Эту идею в среду поддержали депутаты Рижской думы.

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Пошлина не будут взиматься до 31 декабря 2021 года, а уже уплаченная пошлина будет возвращена до 30 апреля.

В связи с распространением Covid-19 такой порядок муниципалитет ввел еще весной прошлого года, порядок действовал до 31 октября и был продлен до конца марта этого года.