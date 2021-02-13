Рига отменила до конца года пошлину за торговлю в общественных местах
Foto: Shutterstock

Чтобы предприниматели могли лучше подготовиться к началу активного торгового сезона, продлен срок, в течение которого рижский муниципалитет не будет взимать пошлину за торговлю в общественных местах. Эту идею в среду поддержали депутаты Рижской думы.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Пошлина не будут взиматься до 31 декабря 2021 года, а уже уплаченная пошлина будет возвращена до 30 апреля.

В связи с распространением Covid-19 такой порядок муниципалитет ввел еще весной прошлого года, порядок действовал до 31 октября и был продлен до конца марта этого года.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Рига
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Советы от IKEA: как выбрать самые подходящие комнатные растения?
Советы психотерапевта для работы из дома: как отделить работу от отдыха
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Место для занятия хобби и увлечениями: простые и доступные решения для вашего дома
Новые рестораны Wolt: февральская подборка
Простые упражнения для уменьшения стресса
Неделя 'Wolt Take Time': спортивный вызов Ники Линде

Новые проекты

Nometņu iela, Salaspils nov.,
От 49 150€
Raņķa dambis, Pārdaugava, Rīga,
От 120 707€
Pūces iela, Purvciems, Rīga,
От 85 000€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
От 279 140€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
От 65 000€
Gaiļezera iela, Mežciems, Rīga,
От 102 000€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
От 81 540€
Ganību dambis, Centrs, Rīga,
От 88 000€
Zasulauka iela, Pleskodāle-Šampēteris, Rīga,
От 29 000€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
От 40 000€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
От 118 338€
Anniņmuižas bulvāris, Imanta, Rīga,
От 82 200€
Briežu iela, Mīlgrāvis, Rīga,
От 41 600€
Ernestīnes iela, Āgenskalns, Rīga,
От 97 000€
Eiženijas iela, Dzirciems, Rīga,
От 67 700€
Viļānu iela, Centrs, Rīga,
От 26 100€
Stirnu iela, Purvciems, Rīga,
От 59 400€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
Hipokrāta iela, Mežciems, Rīga,
От 63 000€
Upeņu iela, Purvciems, Rīga,
От 56 700€
Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
От 79 000€
Robežu iela, Dreiliņi, Rīga,
От 68 000€
Anniņmuižas bulvāris, Imanta, Rīga,
От 67 800€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
От 80 000€
Rūpniecības iela, Centrs, Rīga,
От 89 000€
Ķīpsalas iela, Ķīpsala, Rīga,
От 130 400€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
От 89 700€