Рига: памятник советской армии в Румбуле будет демонтирован
Foto: Rīgas dome

Комитет городского развития Рижской думы сегодня поддержал демонтаж памятника советской армии в Румбуле.

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Демонтаж памятника будет согласован с Музеем оккупации.

Упомянутый памятник включен в утвержденный Кабинетом министров перечень советских памятников, которые подлежат демонтажу до 15 ноября. Памятник расположен на улице Локомотивес, 163.

Окончательное решение о демонтаже памятника должна принять Рижская дума.

Против этого проекта решения выступил депутат от Русского союза Латвии Владимир Бузаев, предложивший перенести памятник на территорию лесного мемориала в Румбуле.

Депутаты из состава комитета не поддержали это предложение Бузаева.

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