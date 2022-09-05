Рига потеряла статус самой населенной столицы стран Балтии. По числу жителей крупнейшим городом стал Вильнюс

По числу жителей Вильнюс обошел столицу Латвии Ригу. Столица Литвы по числу жителей стала крупнейшим городом в трех странах Балтии, пишет madeinvilnius.lt.

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По данным за 2022 год, в Вильнюсе проживает 615 242 (по данным на 30 августа 2022 года), это на 10 000 больше, чем в Риге. В столице Латвии живет 605 802 человек, это на 9000 меньше, чем год назад — это данные Центрального статистического управления (ЦСУ) на 2022 год (месяц не уточняется, но речь идет о данных на начало года).

Именно из-за снижения количества жителей в Риге Вильнюс вышел на первое место. В эстонской столице Таллине живет 437 811 жителей.

Исторический максимум населенности Риги приходится, по данным ЦСУ, на 1989 году — тогда в столице проживали 910 455 человек. Далее население неуклонно снижалось с каждым годом. В 2004 году, когда Латвия вступила в ЕС, в Риге проживали уже только 721 640 человек.

В 2020 году, по данным ЦСУ, в Риге проживали 621 120 человек, в 2021 году — 614 618.

Население Латвии достигло максимума в 1990 году — 2 668 140 человек. В 2022 году в Латвии насчитывается 1,875 757 жителей.