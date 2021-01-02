Рига потратит 370 тыс. евро на обеспечение доступности медицинских услуг и укрепление здоровья латвийских семей
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Рижская дума планирует потратить 369 865 евро на обеспечение доступности медицинских услуг и укрепление здоровья латвийских семей, свидетельствует поданная на рассмотрение комитету по социальным вопросам информация.

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Из этих средств 85 200 евро планируется потратить на профилактику ВИЧ и психосоциальные услуги для употребляющих наркотики лиц и их семей.

Также 31 145 евро планируется потратить на поддержку деятельности комнат здоровья, 51 000 евро - на поддержку проведения амбулаторной терапии туберкулеза и 25 000 евро - на поддержку движения доноров крови.

В свою очередь 177 520 евро предназначены для реализации мероприятий по укреплению здоровья.

На эти деньги будут реализованы мероприятия в девяти направлениях: улучшение знаний детей, молодежи и их родителей о здоровье и влияющих на него факторах, создание среды, способствующей формированию здоровых привычек среди населения трудоспособного возраста, повышение осведомленности населения о репродуктивном здоровье, профилактика заболеваний и травм и др.

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rus.DELFI.lv LETA

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