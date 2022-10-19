Рига пожертвует Украине 200 000 евро

Рижская дума решила пожертвовать Украине 200 000 евро на дизель-генераторы, сообщает LETA.

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Решение было принято по просьбе Киева, который считается городом-побратимом Риги.

В письме от киевской администрации было сказано, что 10 октября город пережил ракетную атаку, были разрушены дома и критическая инфраструктура. Киев попросил Ригу оказать поддержку киевлянам, чтобы они могли пережить эту зиму. Среди необходимых вещей — дизельные генераторы, палатки для передвижных пунктов отопления, пленки для заклеивания окон, гвозди, молотки, обогреватели и т. д.

Рижская дума решила выделить 200 000 евро. Ранее в Украину было отправлено 11 автобусов Rīgas satiksme с гуманитарной помощью.