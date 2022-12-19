Рига превратится в каток? Стакис призывает работать удаленно, а пожилых — не выходить на улицу

Поскольку в ближайщие два дня в Риге ожидается гололедица и ледяной дождь, мэр Риги Мартиньш Стакис призывает людей в возрасте оставаться дома и без необходимости не выходить на улицу, сообщает агентство LETA.

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Градоначальник призвал пожилых людей обеспечить себя едой на два дня, чтобы не было необходимости ходить в магазин. Он также призвал горожан помочь пенсионерам и доставить им на дом все необходимое, чтобы пожилым людям не приходилось выходить из дома.

Мэр советует всем рижанам оставаться в эти дни дома и по возможности работать удаленно. Это касается и работников Рижской думы.

Стакис подчеркнул, что ситуация серьезная и примеры других европейских городов показывают, что нужно быть очень осторожным. Например, в настоящее время в Гамбурге жизнь парализована. На всех тротуарах и улицах гололедица.

Поступила информация, что в настоящее время в некоторых городах закрыты школы.

В Риге принято решение не закрывать школы, но руководителям учебных заведений поручено информировать учащихся о возможностях безопасного передвижения по городу, а также о необходимости избегать мест, где чистят заснеженные крыши .

Как сообщил журналистам исполняющий обязанности начальника Департамента сообщения Рижской думы Янис Вайводс, его ведомство интенсивно готовится к гололедице.

Например, расчищаются участки желобов, чтобы воде от тающего снега было куда стекать.

Подготовлено водонасосное оборудование, чтобы иметь возможность добраться до мест, где образуются гигантские лужи.

Уборка снега продолжится, а в местах возможного образования гололеда будет проведено профилактическое посыпание смесями, препятствующими образованию льда. Посыпание солью также будет проводиться во время дождя.

Председатель правления 2-й Рижской больницы Сандрис Петронис призвал жителей оценить погодные условия и не выходить на улицу, если в этом нет необходимости. Он подчеркнул, что необходимо выбирать обувь с нескользкой подошвой или использовать шипованные подошвы. Врач также призвал к использованию вспомогательных устройств, чтобы иметь более устойчивую походку при движении.

Он призвал жителей избегать наклонных и обледенелых участков, поскольку травмы, которые могут возникнуть в результате падения, могут быть серьезными. В среднем перелом влияет на жизнь человека в течение полугода. С другой стороны, при падении пожилой человек может получить перелом бедренной кости, а это имеет очень серьезные последствия.

Петронис подчеркнул, что в настоящее время 35% всех пациентов, поступивших во 2-ю больницу, — это люди, получившие травмы при падении на льду.

Он отметил, что во 2-й больнице объявлен режим повышенной готовности, чтобы иметь возможность оказать помощь всем пострадавшим.

Муниципальное предприятие Rīgas meži, которое управляет городскими парками, сегодня также опубликовало предупреждение о резком изменении погодных условий.

Компания следит за текущими погодными условиями и прогнозами и готова принять незамедлительные меры в случае необходимости.

В планах предприятие — посыпание дорожек и мостиков, очистка льда в парках.

В случае сильной гололедицы наиболее критическая ситуация может сложиться на парковых мостах и ​​тротуарах. В такой чрезвычайной ситуации также разрешено посыпать их солью согласно правилам муниципалитета.

Rīgas meži призывает жителей быть особенно внимательными, в том числе выбирать обувь по погоде.

В ближайшие дни в Латвии будут дождливыми. Во вторник ожидаются различные осадки, в том числе, ливни и ледяной дождь. Дороги, тротуары и другие объекты во многих местах будут покрыты слоем льда, что сделает движение опасным. С запада будет поступать более теплый воздух, ухудшится видимость, начнут таять снег и лед.

В среду, четверг и пятницу погода будет преимущественно облачной, с дымкой и дождливой, местами ожидается туман, сильный дождь, местами и мокрый снег. Температура воздуха составит 0..+5 градусов, на побережье Курземе местами поднимется до +6..+7 градусов. Дороги, которые в настоящее время покрыты слоем снега, будут самыми скользкими.

С началом оттепели вес снега на крышах значительно увеличится. Наибольшему риску будут подвергаться здания с плоскими крышами, конструкции которых состоят из металлических ферм или каркасов. Снег и сосульки, падающие с неубранных крыш, также представляют опасность.