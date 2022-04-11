Рига при поддержке правительства приведет в порядок городские мосты

Депутаты Комитета Рижской думы по делам транспорта и сообщения концептуально поддержали реализацию проекта, согласно которому планируется восстановление и реконструкция сразу нескольких объектов городской инфраструктуры: Воздушного моста, путепровода на Густава Земгала гатве, моста Йорга Земитана, Вантового моста и набережной Мукусалас.

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Для реализации проекта РД обратится за финансовой поддержкой к Кабинету министров.

"Стратегически важная транспортная инфраструктура Риги нуждается в срочном ремонте. Приведение этой инфраструктуры в порядок важно не только для рижан, но и для всех жителей Латвии. Для этого необходимо 142 миллиона евро. Решение Комитета является подтверждением готовности РД к реализации этих проектов, а также необходимым шагом для продвижения решения о получении кредита у Кабинета министров", — заявил вице-мэр Риги по вопросам транспорта и развития Вилнис Кирсис.

По словам Олафа Пулкса, инфраструктура этих транспортных объектов будет спроектирована таким образом, чтобы быть удобной не только для автомобилистов, но также и для пешеходов, велосипедистов и пользователей общественного транспорта. Реализация проекта намечена на период с 2022 по 2026 год.