Рига при поддержке правительства приведет в порядок городские мосты
Foto: LETA

Депутаты Комитета Рижской думы по делам транспорта и сообщения концептуально поддержали реализацию проекта, согласно которому планируется восстановление и реконструкция сразу нескольких объектов городской инфраструктуры: Воздушного моста, путепровода на Густава Земгала гатве, моста Йорга Земитана, Вантового моста и набережной Мукусалас.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Для реализации проекта РД обратится за финансовой поддержкой к Кабинету министров.

"Стратегически важная транспортная инфраструктура Риги нуждается в срочном ремонте. Приведение этой инфраструктуры в порядок важно не только для рижан, но и для всех жителей Латвии. Для этого необходимо 142 миллиона евро. Решение Комитета является подтверждением готовности РД к реализации этих проектов, а также необходимым шагом для продвижения решения о получении кредита у Кабинета министров", — заявил вице-мэр Риги по вопросам транспорта и развития Вилнис Кирсис.

По словам Олафа Пулкса, инфраструктура этих транспортных объектов будет спроектирована таким образом, чтобы быть удобной не только для автомобилистов, но также и для пешеходов, велосипедистов и пользователей общественного транспорта. Реализация проекта намечена на период с 2022 по 2026 год.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Luminor для бизнеса
DELFI Brand Studio Читайте также
Позаботься о себе! Пять эффективных способов подзарядить себя
Хватит лежать! Как взять себя в руки и стать физически активным?
Большие дела небольшого магазина. 20 лет опыта Santa un Barbara
Здесь и сейчас. Получи сегодня все, что нужно
Ресторанная награда Wolt позволила утроить оборот! Что получили победители?