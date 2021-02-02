Рига присоединилась к Парижской декларации о климате

Рига присоединилась к инициативе “Города, прокладывающие путь к климатической нейтральности” в рамках Парижской декларации о климате, сообщает Рижская дума. Таким образом, столица Латвии заявляет, что готова решать вопросы климата.

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Декларацию от имени города подписал мэр Риги Мартиньш Стакис (За!/Прогрессивные). Согласно декларации, города-участники обещают принимать ответственные решения, помогающие ограничить средний рост температуры планеты до 1,5 градуса Цельсия. Кроме того, городам предстоит достичь климатической нейтральности к 2050 году.

Рига примет участие в кампании по здоровому и эластичному переходу на нулевые выбросы углекислого газа “Cities race to Zero”. Руководства городов в рамках кампании будут информировать о проблемах изменения климата, а также начнут вводить меры по предотвращению роста глобального потепления в таких сферах, как строительство, транспорт, управление отходами, энергия, пищевая промышленность и охрана окружающей среды.

Стакис указал, что цели декларации совпадают с предвыборными планами его партии. “Наша цель - сделать Ригу первым климатически нейтральным городом в странах Балтии и к 2030 году быть среди первых 100 климатически нейтральных городов Европы”, - заявил мэр Риги.

Рижская дума планирует ввести ряд мер, идущих на пользу климату и среде, например, создавать велодороги, инвестировать в цифровые технологии и использование возобновляемых ресурсов, создать долгосрочную политику жилья, способствовать озеленению города.