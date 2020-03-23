Рига привлечет добровольцев разносить продукты пенсионерам

Рижская дума вместе с Латвийским Красным крестом и Латвийским обществом самаритят будут помогать тем, кто испытывает сложности с покупкой продуктов питания во время карантина или самоизоляции. Для этого будут привлечены работники-добровольцы, сообщили на пресс-брифинге Департамента благосостояния Рижской думы.

Добровольцев снабдят отличительными знаками. Их работу в Риге будут координировать Латвийский Красный крест и Латвийское общество самаритян. Рижское самоуправление нашло возможность оплатить этим организациям административную работу по координации добровольцев. В обеих организациях подчеркивают, что проверят всех добровольцев, заключат договоры, в которых будет оговорено оказание услуг и другие организационные работы.

Людей, находящихся в самоизоляции и тех, у кого нет близких, а также добровольцев, готовых приносить таким людям продукты питания, просят обращаться в Латвийский Красный крест по телефону 67336651 или в Латвийское общество самаритян по телефону 26602002 или по круглосуточному номеру телефона 8898.

Директор Департамента благосостояния Ирена Кондрате подчеркнула, что социальные сотрудники накануне визита всегда созваниваются с клиентом и договариваются о времени посещения.

"Призываем не сообщать незнакомцам ни свой адрес, ни личные данные. Если неизвестный человек в разговоре по телефону или лично предлагает вам что-то купить, призываем очень хорошо это обдумать, чтобы не стать жертвой мошенников! Лучше обсудите ситуацию со своими близкими перед тем, как что-то сделать. Не впускайте в свое жилище посторонних людей, ни в коем случае не совершайте сделок с наличными деньгами и перечислений незнакомцам", — подчеркнула Кондрате.