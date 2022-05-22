Рига участвует в проекте по сокращению вредных веществ в строительстве
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Комитет Рижской думы по финансовым и административным вопросам поддержал выделение софинансирования и предварительного финансирования для участия в проекте Евросоюза "Сокращение вредных веществ в строительстве для сохранения водной среды, защиты здоровья людей и обеспечения устойчивого строительства".

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Как указано в информации для депутатов, все опасные вещества в строительных материалах в определенное время попадают через стоки в Балтийское море или влияют на здоровье человека.

Эмиссии от строительных материалов выделяются за пределами помещений с фасадов и попадают непосредственно в коммунальные системы дождевой канализации. Выбросы от строительных материалов, используемых внутри помещений, также попадают в канализацию и, кроме того, влияют на воздух в помещении.

Выбросы вредных веществ со строительных площадок, в свою очередь, попадают в подземные и частично дождевые воды.

Внимание в проекте будет уделено пластификаторам, таким как фталаты, биоциды, хлорированные парафины, бромированные антипирены, фосфорорганические соединения, химикаты для обработки поверхностей, масла, двухкомпонентная пластмасса.

Основными проблемами, выявленными при разработке идеи проекта, являются отсутствие надлежащей оценки, управления и контроля. Также в стандартах зданий или критериях закупок отсутствует четкая формулировка вопросов об опасных веществах, наблюдается нехватка знаний об опасных веществах в строительных материалах и информации об альтернативных материалах и затратах на них.

Основной целью проекта является снижение выделения вредных веществ из строительных материалов.

Общая стоимость проекта составляет 241 000 евро, из которых 192 800 евро финансирует программа Евросоюза, а 48 200 евро требуется от Рижского самоуправления. В том числе необходимо предварительное финансирование в размере 192 800 евро.

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