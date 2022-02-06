Рига уступила Вильнюсу и Таллину престижные городские награды

Почти одновременно Вильнюс и Таллин удостоились международного признания в сфере урбанистики. Вильнюс в начале января получил престижную награду Bloomberg Philanthropies за инновации в сфере городского образования, а Таллин в конце прошлого года выиграл титул "Зеленая столица Европы". Как выяснил Delfi, Рига участвовала в обоих конкурсах, но не дошла до финала.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Вильнюс улучшает систему образования



Global Challenge of Mayors (Глобальный вызов для мэров) — всемирный конкурс инноваций, который проводится в рамках программы Bloomberg Philanthropies. Он поддерживает самые прогрессивные достижения в сфере городского развития. Каждому победителю достается 1 млн. долларов. На 15 наград претендовали 631 город из 99 стран.

Среди победителей оказались проекты, ориентированные на сокращение безработицы, улучшение качества здоровья жителей, борьбу с изменениями климата и гендерное равенство. Так, город Бутуан (Филиппины) был награжден за новую модель агробизнеса, с помощью которой удалось повысить эффективность производства и распределения продуктов питания. Другой призер — Кигали (Руанда) — внедрил "умную" систему сбора и обработки отходов, которая улучшит санитарию и качество воды в городе. А Роттердам (Нидерланды) был отмечен за создание цифровой системы дополнительных стимулов для местных предпринимателей, нанимающих на работу представителей социально уязвимых групп общества.

Победу столице Литвы обеспечила амбициозная идея реформировать подход к системе образования. В рамках проекта "Вильнюс как открытая школа" для преодоления вызовов пандемии Covid-19 планируется внедрить модель смешанного обучения, сочетающую традиционные уроки в школьных классах с дистанционным обучением в городских музеях, парках и других публичных местах. Инициатива также предусматривает создание библиотеки онлайн-уроков, повышение компьютерных навыков педагогов, улучшение технической базы, а также укрепление сотрудничества между публичными и частными организациями. Например, преподавателям предоставят возможность стажироваться в разных компаниях для повышения уровня компетентности.

Примечательно, что революционную идею, принесшую литовской столице международное признание и миллион долларов, в Вильнюсском городском самоуправлении разрабатывала команда всего из семи человек и в течение четырех месяцев.

Таллин ставит на экологию



Таллин к своей победе шел дольше. Эстонская столица несколько раз претендовала на титул "Зеленой столицы Европы", но победа тогда уходила другим. В этот раз за звание "Зеленой столицы 2023 года" боролись в общей сложности 16 городов. Помимо Таллина, в финал вышли шведский Хельсингборг, польский Краков и болгарская София.

Титул "Зеленая столица Европы" — знак признания от Еврокомиссии, который показывает, что город является пионером в сфере защиты экологии и разрабатывает инновационные решения проблемы изменения климата.

На правах победителя Таллин получит 600 000 евро — их потратят на различные инициативы по повышению экологической устойчивости. Также в 2023 году в эстонской столице пройдет несколько крупных международных мероприятий, куда съедутся специалисты, политики, общественники и журналисты со всего мира.

Рига "динамично развивается" в регионе



Как сообщили Delfi в Управлении коммуникации Рижской думы, латвийская столица подавала заявки на оба конкурса, но успеха не добилась.

За последние годы Рига не часто попадала в фокус внимания зарубежных экспертов по городскому развитию. В 2021 году латвийская столица отметилась на региональном состязании CEE Business Services Awards 2021. Обойдя таких конкурентов, как Львов и Братислава, латвийская столица получила звание "Динамично развивающегося города в регионе Центральной и Восточной Европы". Годом ранее этот титул был присвоен Вильнюсу. Города Северной и Западной Европы в данном конкурсе не участвуют.