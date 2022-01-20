Рига увеличит софинансирование частных детских садов

Депутаты Комитета образования, культуры и спорта Рижской думы подтвердили поправки к правилам о начальном образовании в Рижском самоуправлении. В результате увеличится финансирование частных детских садов в Риге, а также изменится процесс регистрации детей в детские сады.

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В 2022 году за каждого ребенка с полутора до четырех лет Рижское самоуправление будет доплачивать 307,85 евро в месяц, а за детей обязательного школьного возраста — 229,27 евро. В ближайшее время также увеличат до 180,09 евро муниципальное софинансирование услуг сертифицированных нянь или домашних детских садов.

Рижская дума напоминает, что софинансирование выплачивается детским садам в полном объеме, даже за тех детей, которые не ходят в детский сад во время чрезвычайной ситуации в стране – чтобы в случае необходимости родители могли отвезти детей в сад.

Также с 1 апреля 2022 года электронная услуга для регистрации детей в очередь в детский сад будет доступна только на портале Latvija.lv.

Поправки еще должны подтвердить на заседании Рижской думы.