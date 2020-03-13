Рига: в общественный транспорт больше нельзя войти через передние двери, водители не продают билеты

Предприятие Rīgas satiksme с 13 марта вводит ограничение при входе и выходе из общественного транспорта: начиная с пятницы, зайти и выйти из троллейбуса или автобуса можно только через задние и средние двери. Также временно прекращается продажа билетов у водителей.

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На такие экстренные меры муниципальное предприятие пошло, чтобы снизить риски заболеваемостью и распространения COVID-19 у водителей транспортных средств. Всех пассажиров призывают воспользоваться возможностью приобрести проездные билеты более, чем в 400 торговых местах на территории Риги.

Принятые меры будут действовать на территории Риги до нового распоряжения. Более подробную информацию можно найти на сайте Rīgas satiksme.