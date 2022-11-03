Рига: вместо фестиваля света — оформление с использованием живого огня

Из соображений экономии электроэнергии в Риге в этом году не состоится ставший уже традиционным фестиваль света Staro Rīga, по этой же причине самоуправление отказалось и от фейерверков. Однако Рижская дума решила, что праздничное убранство города в предстоящие ноябрьские праздники дополнит живой огонь в центре города.

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18 ноября его можно будет увидеть на Бастионной горке, городском канале и его мостах, на Домской площади, во Дворце культуры ВЭФ, в парке Аркадия и Латгальском саду, а также во Дворце культуры "Зиемельблазма".

Более чем на 1000 фонарных столбах, а также на Рижской ратуше будут установлены вертикальные флаги. Праздничное оформление Риги дополнят также и несколько конструкций из флагов.

Узнать больше о мероприятиях, организованных Рижским самоуправлением ко Дню Лачплеша и годовщине провозглашения Латвии, можно тут.

Буклеты с программой праздника можно получить в Рижских муниципальных библиотеках, домах культуры, в Рижском туристическом информационном центре.