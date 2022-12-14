Рига возобновила план развития велоинфраструктуры в городе

В среду, 14 декабря, депутаты Рижской думы утвердили концепцию развития велосипедной инфраструктуры в городе до 2030 года. В концепции определены четкое видение, цель и основные задачи развития велосипедного сообщения в городе.

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План разделен на три части: краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный. Краткосрочный план может быть реализован к 2024 году, он предусматривает развитие велосипедной инфраструктуры в центре города и его окрестностях, особенно в микрорайонах. Приоритет среднесрочного плана — связать центр города с ближайшими микрорайонами, это может быть сделано к 2027 году. А долгосрочный план может быть реализован до 2030 года, его приоритет — развитие межрайонных соединений.

Параллельно упомянутым планам сейчас идет работа над строительными проектами Земитанского моста, железнодорожного перехода у Густава Земгале гатве и Воздушного моста — все эти проекты также подразумевают разработку велосипедной инфраструктуры.

Концепция также предусматривает маршрут велосипедной инфраструктуры вдоль железной дороги, которого в Риге, в отличие от других европейских городов, до сих пор не было.

У строительства велоинфраструктуры вдоль железной дороги много преимуществ, но самое важное — повышение безопасности. В таком случае велосипедное движение отвлекается от улиц и автомагистралей с высокой интенсивностью движения, что создает безопасную среду для велосипедистов.

В разработке новой концепции участвовали 1747 жителей Риги. В ходе опроса стало известно, что весной на велосипеде ездят 79% рижских велосипедистов, летом — 100%, осенью 75%, а зимой — 30% велосипедистов. 54% ездят на велосипеде три раза в неделю или чаще.

