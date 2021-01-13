Рига возвращается к идее создания park&ride по всему городу

В Риге под создание park&ride (перехватывающие парковки) зарезервируют 14 земельных участков разной площади на ул. Дубнас, 2, ул. Краста, 1, улицас Лиелвардес, Палес, Дзирнупес, Эзермалас, Зирню, Зиепниеккална, Озолциема, Даугавгривас, на Яунциема гатве, пр. Виестура, бульв. Узварас и Спилвских полях, сообщили порталу Delfi в пресс-службе Рижской думы.

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Во вторник, 12 января, депутаты Комитета городской собственности Рижской думы утвердили и направили на рассмотрение Рижской думы поправки к постановлению думы от 2006 года, предусматривающие резервацию земельных участков самоуправления под создание стояночных парков для автомашин, или системы park&ride.

Еще в 2006 году Рижская дума приняла постановление, согласно которому планировать приступить к созданию стояночных парков в Риге и в нем были перечислены земельные участки, которые резервируются и сохраняются в собственности самоуправления.

Окончательное решение за депутатами Рижской думы.