Рига возвращается к идее создания park&ride по всему городу
Foto: LETA

В Риге под создание park&ride (перехватывающие парковки) зарезервируют 14 земельных участков разной площади на ул. Дубнас, 2, ул. Краста, 1, улицас Лиелвардес, Палес, Дзирнупес, Эзермалас, Зирню, Зиепниеккална, Озолциема, Даугавгривас, на Яунциема гатве, пр. Виестура, бульв. Узварас и Спилвских полях, сообщили порталу Delfi в пресс-службе Рижской думы.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Во вторник, 12 января, депутаты Комитета городской собственности Рижской думы утвердили и направили на рассмотрение Рижской думы поправки к постановлению думы от 2006 года, предусматривающие резервацию земельных участков самоуправления под создание стояночных парков для автомашин, или системы park&ride.

Еще в 2006 году Рижская дума приняла постановление, согласно которому планировать приступить к созданию стояночных парков в Риге и в нем были перечислены земельные участки, которые резервируются и сохраняются в собственности самоуправления.

Окончательное решение за депутатами Рижской думы.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

34

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Рига
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit
Оплаченная информация
DELFI Brand Studio Читайте также
Более половины компаний Рижского порта завершают год с увеличением грузооборота
"Я горда и счастлива быть в ИТ-отрасли": история Елены о карьерных перипетиях
Полезные приложения, которые помогут реализовать планы на год
Работая в ИТ, можно легально примерить на себя роль хакера. История Айгарса
Существует то, что меняется: женщин очень ждут в мире ИТ. История Дианы
Праздничная неделя вместе c Wolt: рекомендует Сигне Мейране
Умные подарки на любой вкус: праздничный выбор гаджетов Huawei
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии