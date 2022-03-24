Рига выделит еще 887 тысяч евро на питание детей в школах и детсадах

Комитет образования, культуры и спорта Рижской думы сегодня утвердил выделение дополнительных 887 512 евро на питание детей в образовательных учреждениях Риги.

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Сейчас максимальная плата за услугу питания для учащихся в Риге — 0,78 евро в день за завтрак, 1,42 евро за обед, 0,57 евро за полдник и 0,78 евро в день за ужин. Теперь в школах плата за обед увеличится до 1,72 евро, а за полдник — до 0,77 евро в день. В дошкольных учреждениях плата за завтрак, обед и полдник увеличится с 2,77 евро до 3,27 евро.



Это краткосрочное решение ситуации в текущем учебном году. В долгосрочной перспективе будут подыскиваться другие решения, подчеркнула председатель комитета Ивета Ратиника.

Окончательное решение еще должны принять на заседании Рижской думы.

Уже сообщалось, что Ассоциация поставщиков питания образовательным учреждениям и Латвийское объединение предприятий общественного питания обратились к самоуправлениям с призывом предоставить дополнительное финансирование.

Дотация на школьный обед в размере 1,42 евро не менялась с 2014 года. Сейчас 50% суммы субсидирует государство и 50% — самоуправление, но по данным Центрального статистического управления, стоимость питания с 2014 года увеличилась более чем на 50%.

В Латвийском объединении предприятий общественного питания заявляют, что без дополнительного финансирования оказывать услуги общественного питания в учебных заведениях будет невозможно.