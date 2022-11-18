Рига заплатила 2,1 миллиона евро за демонтаж объектов, прославляющих советский режим

Демонтаж всех объектов, прославляющих советский режим, обошелся Риге в 2 138 713 евро, сообщили в Рижской думе агентству LETA. Часть этих средств пожертвовали жители.

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Большая часть затрат ушла на демонтаж комплекса памятников в Парке Победы, который также стал самым трудоемким демонтажным мероприятием.

На данный момент в Риге демонтированы все объекты, включенные в список памятников, прославляющих советскую власть, а место памятника в парке Победы продолжают приводить в порядок. Если погодные условия будут благоприятными, работы планируется завершить в течение месяца, но, по словам строителей, ограждение строительной площадки может остаться до весны.

Помимо памятника советским солдатам в Пардаугаве в Риге демонтировали обелиск 374 стрелковой дивизии в Межапарке, памятный знак на месте нападения на Красную армию на Яунциема гатве и памятник солдатам красной армии на улице Локомотивес 163.

Многие объекты в Риге демонтированы по инициативе самоуправления, например, элементы фасадов с серпом и молотом на улице Калнциема 57 и Бривибас гатве 318. С фасада здания на улице Яня Асара 15 убрали памятную табличку разведчику Красной армии Мартиньшу Поге.

В Пардаугаве при реконструкции набережной планируется демонстрировать серпы и молоты на ограждениях берега Даугавы.

LETA уже сообщала, что Рижская дума приняла решение принять от фонда Ziedot.lv пожертвование в размере более 268 тысяч евро на снос памятника воинам Советской армии в Пардаугаве.