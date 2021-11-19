Rīgas namu pārvaldnieks объявил закупку на право чистить тротуары от снега
Foto: Shutterstock

Муниципальное предприятие Rīgas namu pārvaldnieks объявило закупку на право чистить от снега тротуары на пешеходных тротуарах и дворы, находящиеся в управлениии RNP. Об этом свидетельствует информация на домашней странице Бюро по надзору за закупками.

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Предусматривается, что договор будет заключен на шесть месяцев или до того момента, когда будет заключен закупочный договор по итогам открытого конкурса.

Заявки от претендентов на закупку нужно подать до 23 ноября.

Как проинформировали агентство LETA в RNP, объявлен открытый конкурс на право убирать территории от снега зимой. Однако на случай задержки тендера должны быть обеспечены резервные возможности для уборки снега.

Поэтому была объявлена еще одна закупка для получения гарантии,что будет убран в возле домов, находящихся под управлением RNP, если начнется снегопад.

Как пояснили в RNP, закупка предназначена для уборки территорий, при которой где необходимо использовать оборудование. Дворники убирают снег с тротуаров возле домов и дворов, но небольшие участки улиц, автостоянки и другие территории возле отдельных домов также нуждаются в уборке, а дворники не могут это сделать без специального оборудования.

Убытки RNP в прошлом году, по данным LETA, составили 4,6 млн евро. Оборот компании также снизился на 13% и составил 55,6 млн евро.

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LETA

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LETA

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