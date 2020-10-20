Rīgas namu pārvaldnieks: подключение отопления задерживается для двух домов; 9 домам отказано в услуге

В настоящее время отопление подключено почти ко всем 2600 зданиям, обхозяйствованием которых занимается ООО Rīgas namu pārvaldnieks (RNP). В целом же, как сообщает портал самоуправления Риги, поставка тепла обеспечена 85% клиентов AО Rīgas siltums.

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Первый дом клиентов RNP, по решению общего собрания владельцев квартир, был подключен к отоплению еще 11 сентября. Учитывая прогноз погоды, предприятие RNP начало 12 октября планомерно подключать к отоплению дома своих клиентов. До конца прошлой недели к отоплению были подключены все дома, о которых еще в сентябре было принято решение о подключении и полностью покрыты все долги клиентов за прошлый отопительный сезон.

Исходя из опыта прошлых лет, стабилизация и обезвоздушивание системы отопления во всех домах предприятия занимает до двух недель, но в отдельных случаях этот срок может быть большим. Обезвоздушивание системы отопления занимает больше времени в случае, если в квартире произведена несогласованная, не соответствующая системе и несанкционированная перестройка теплосетей.

В настоящее время задерживается подключение отопления к дому на улице Блауманя 21, где не завершена реновация здания, и к дому на улице Кенгарага 61, где после аварии электросетей нет электричества, и это мешает работе теплосетей и насоса.

К девяти домам, обхозяйствованием которых занимается RNP, отопление подключено не будет. К отоплению пока не будет подключен многоквартирный дом, у которого отопление было отключено уже в прошлом году, поскольку центральное отопление есть только в одной квартире, которая не платит долги; два здания готовятся к консервации; в трех домах в настоящее время идет процесс смены управляющего; в трех домах изыскиваются возможности разделить теплоузел, чтобы не надо было платить долги соседей, не являющихся клиентами RNP.

В домах, обхозяйствованием которых занимается RNP, живет примерно 400 000 человек. Если анализировать число заявлений и жалоб от клиентов, то следует сделать вывод, что наблюдается тенденция к снижению: в 2018 году было 16 211 жалоба, в 2019 году -- 9470 жалоб, а в этом году получено 7607 жалоб.

"К сожалению, во время подключения отопления наблюдались и злонамеренные случаи опустошения и порчи отопительной системы. О каждом таком случае составлялся акт и производилась фотофиксация. В настоящее время констатированы несколько десятков таких случаев во всей Риге", — отметили на предприятии.

О недостатках системы отопления RNP призывает своих клиентов сообщать по электронной почте: apkure@rnparvaldnieks.lv; в Siltumserviss Rīga — звонить по телефону 80000610. В заявлении следует указать адрес жилого дома, номер квартиры и контактный телефон.