Rīgas satiksme инвестирует несколько миллионов евро в реновацию трамвайной и троллейбусной инфраструктуры

Муниципальное предприятие Rīgas satiksme инвестируют прошлогоднюю прибыль — более трех миллионов евро — в содержание и обновление троллейбусной и трамвайной инфраструктуры. Об этом в интервью Латвийскому радио сообщила председательница правления компании Джинета Иннуса.

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Она сообщила, что в последнее время в Риге остро стоит вопрос о контактных сетях трамваев и троллейбусов, общая протяженность которых составляет около 500 километров. В прошлом году было обновлено 43 километра, а впереди еще работа на несколько лет по полной замене троллейбусных и трамвайных проводов, которые были проложены в 60-х, 70-х и 80-х годах прошлого века.

"Пассажиры, наверное, тоже заметили, что иногда контактные провода падают и тогда все движение останавливается. Не только общественный транспорт, никто не поедет, поскольку останавливается все движение, пока провода не будут отремонтированы. Для того, чтобы это происходило реже, работы по ремонту и обновлению инфраструктуры необходимо выполнять в гораздо большем масштабе", — рассказала Иннуса.

Она признала, что в последнее время выросли различные затраты, в том числе топливо стало дороже, что, несомненно, повлияло и на расходы Rīgas satiksme. Однако было достигнуто соглашение, которое предусматривает, что самоуправление могло бы компенсировать нынешнее повышение цен на топливо. Эта сумма может составить от трех до пяти миллионов евро.

На вопрос о том, есть ли возможность повышения стоимости проезда в общественном транспорте, Иннуса ответила, что это не исключено, однако это не так просто, поскольку с повышением цен на билеты увеличивается количество безбилетников, поэтому это нужно делать очень обдуманно.