Rīgas satiksme: как вернуть деньги, если уже куплен проездной со скидкой

Клиенты Rīgas Satiksme, которые купили месячный проездной на общественный транспорт со скидной и начали им пользоваться, могут вернуть деньги.

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Для этого нужно как можно написать заявление и отправить его на электронную почту info@rigassatiksme.lv

В заявлении нужно указать:

Номер э-талона

Имя, фамилию и персональный код владельца

Номер банковского счета, на который вы хотите получить возврат



Деньги за неиспользованные дни вернут в 100% объеме.

Ранее сообщалось, что до 15 ноября в общественном транспорте отменят все скидки на проезд. С 21 все пассажиры должны будут покупать билеты по полной цене. Отмена скидок произойдет автоматически, и пассажиры смогут использовать уже имеющиеся э-талоны (карту рижанина, карту школьника, персонализированные и не персонализированные э-талоны), загружая на них билеты по полной стоимости.

Персоны с I или II группой инвалидности, персоны до 18 лет с инвалидностью и персона, сопровождающая персону с инвалидностью I группы, или персону до 18 лет с инвалидностью, вне зависимости от вакцинации, сможет продолжать использовать общественный транспорт также, как и раньше.

Rīgas satiksme призывает обдумать необходимость каждой поездки и использовать общественный транспорт только в том случае, если нет альтернатив. Чтобы снизить распространение вируса COVID-19, предприятие призывает жителей оставаться дома.