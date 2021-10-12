Rīgas satiksme: мы технически не можем разделить пассажиров на привитых и непривитых

Рижское муниципальное предприятие Rīgas satiksme не в силах разделить потоки пассажиров общественного транспорта на вакцинированных и непривитых, поэтому предприятие ищет способ, с помощью которого получить данные о действующих сертификатах от государственных инстанций. Об этом на пресс-конференции о новых ограничениях в столице заявила председатель правления Rīgas satiksme (RS) Джинета Иннуса.

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Она указала, что ранее RS уже приходилось отменять льготы в общественном транспорте. В прошлом году скидки были отменены в рижских микроавтобусов и, по словам Иннусы, процесс занял несколько месяцев.

Она отметила, что сейчас предприятие работает над техническим решением постановления Кабинета министров об отмене льгот в общественном транспорте для непривитых. Однако, пока RS не имеет данных о вакцинированных жителях столицы, разделить пассажиров невозможно.

"Вероятно, реализация указа Кабинета министров потребует времени", — отметила Джинета Иннуса.

Также на пресс-конференции обсуждались и другие ограничения, принятые в связи с борьбой с распространением Covid-19. Мэр Риги Мартиньш Стакис подчеркнул, что дума будет выполнять все поручения правительства, в том числе и требование об обязательной вакцинации сотрудников госсектора.

По его словам, в столице на данный момент зарплату из бюджета получают 27 000 человек и все они должны быть с сертификатами. Как указал градоначальник, на данный момент почти во всех структурах Рижской думы вакцинированы 80% сотрудников. Проблемы с охватом вакцинацией наблюдаются среди дворников, сотрудников сферы управления кладбищами и работников дошкольных образовательных учреждений.

Информацию о низком темпе вакцинации в детских садах подтвердил и директор Департамента образования, культуры и спорта Рижской думы Марис Крастиньш. Он подчеркнул, что на минувшей неделе было вакцинировано 86% педагогов в школах, в то время как в дошкольных учреждениях прививку от коронавируса сделали 72% сотрудников.

На данный момент проблемными являются примерно 20 рижских детских садов, указал Крастиньш. Он заявил, что самоуправление ищет решения, как не прерывать работу этих детских садов. Возможно, придется реорганизовать группы и смены или же заменить непривитых сотрудников привитыми до момента, как они получат сертификат о вакцинации.

Также Крастиньш заверил, что закрытие групп в детских садах будет происходить только в исключительных случаях.