Rīgas satiksme напоминает о порядке пользования общественным транспортом после отмены скидок

Rīgas satiksme напоминает: чтобы ездить в общественном транспорте после отмены на время действия чрезвычайной ситуации большей части скидок в городском общественном транспорте, пассажиры могут пользоваться уже имеющимися э-талонами, загрузив на них билеты за полную цену. Пассажиры, которые приобрели и начали пользоваться билетами со скидками, установленными в обязательных правилах, могут использовать их до конца.

Те категории пассажиров, которым были предоставлены льготы до сих пор — школьники, студенты, пенсионеры, инвалиды 3-й группы, ликвидаторы последствий аварии на ЧАЭС, лица старше 75 лет и другие — впредь смогут ездить в общественном транспорте только с билетом за полную цену.

Изменения в обязательных правилах отменяют также часовые билеты для рижан за 1,15 евро в рабочие дни и за 0,60 евро в выходные дни.

Пассажиры, которые приобрели и начали пользоваться билетами со скидками, установленными в обязательных правилах, могут использовать их до конца.

Билеты на проезд за полную цену можно приобрести заранее в билетных автоматах, установленных в городе, а также в более чем 400 торговых местах в городе Риге. Для приобретения билетов пассажиры смогут пользоваться уже имеющимися э-талонами — персонифицированными, неперсонифицированными, Картами рижанина и э-картами школьника. Список мест продажи билетов можно найти — здесь.

Rīgas satiksme напоминает, что водители, в целях их защиты от риска заражения, больше не продают билеты в общественном транспорте.

Временная администрация Рижской думы сохранила льготы в прежнем объеме для лиц с инвалидностью 1-й и 2-й групп, детей дошкольного возраста, сотрудников государственной и муниципальной полиции, а также педагогов муниципальных учебных заведений.

Для специалистов по социальной работе и работников по уходу из учреждений, находящихся в подчинении Департамента благосостояния Рижской думы, а также для медицинского персонала и лиц, вовлеченных в лечебный процесс, которые работают в медицинских обществах капитала Рижского самоуправления, во время чрезвычайной ситуации проезд в общественном транспорте будет бесплатным. Чтобы получить эту льготу, упомянутые лица должны отправиться к билетному автомату и поместить в него свой э-талон, чтобы загрузить специальный бесплатный билет со скидкой 100 %.

Для снижения риска распространения COVID-19, Rīgas satiksmе призывает жителей оставаться дома, ходить пешком или ездить на велосипеде