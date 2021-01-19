Rīgas satiksme обещает бороться с толкучкой в транспорте

Муниципальное предприятие Rīgas satiksme отреагировала на упреки в том, что во время пандемии сокращено количество рейсов. Оно обещает в случае необходимости пускать дополнительные автобусы.

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Одна из пользовательниц Twitter упрекнула предприятия за то, что некоторые рейсы отменили в то время, когда люди едут домой с работы. В частности, она ездила на автобусе №46, который ходит раз в час, и попросила вернуть рейс в 18:39 из Золитуда в Зиепниеккалнс.

На это представители Rīgas satiksme ей ответили, что изменения сделаны из-за того, что существенно уменьшилось число пассажиров. "Однако мы продолжаем следить за ситуацией и в случае необходимости пускаем резервный транспорт. На маршруты по возможности ставим транспорт большой вместительности", — подчеркнули в Rīgas satiksme.