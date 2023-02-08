Rīgas satiksme перестроит трамвайную инфраструктуру на перекрестке улиц 11 ноября и 13 января

В конце февраля предприятие общественного транспорта Rīgas satiksme начнет строительные работы на перекрестке улиц 11 ноября и 13 января в Риге, сообщили агентству LETA на предприятии.

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Проект предусматривает перестройку трамвайных путей и контактной сети, а также замену подземных коммуникаций — ливневой канализации и сетей связи.

Новые трамвайные рельсы на перекрестке уложат на конструкции из железобетонных плит, что позволит повысить прочность покрытия в условиях высокой интенсивности движения и снизить затраты на обслуживание, а также сократить время пересечения перекрестка транспортными средствами, тем самым улучшив его проходимость.

Для снижения вибрации и шума на перекрестке будут использованы специальные шумоподавляющие и виброгасящие материалы.

Во время строительных работ движение трамваев останавливаться не будет. Завершить перестройку перекрестка планируется осенью 2023 года.