Rīgas satiksme подаст в суд на бывших членов правления, трудоустроивших фиктивных консультантов
Foto: LETA

Собрание участников Rīgas satiksme решило утвердить предъявление судебного иска четырем бывшим членам правления предприятия в размере более 1,5 млн евро, сообщает LETA.

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Сумма иска будет уточнена до подачи в суд. Иск будет предъявлен бывшим членам правления Rīgas satiksme, работавшим в предприятии с 2010 по 2018 год. Это бывший председатель правления Леонс Бемхенс, а также бывшие члены правления Ирина Фельдман, Андрей Пожаров и Инесса Швекле.

Дело связано с трудоустройством 16 фиктивных консультантов, договоры с которыми подписывали вышеупомянутые члены правления. Бюро адвоката Яниса Карклиньша уверено, что есть достаточно доказательств, чтобы в гражданском порядке требовать компенсацию убытков.

Относительно всех договоров о консультациях, а также других дел, которые расследует полиция и Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, Rīgas satiksme попросит признать предприятие пострадавшим лицом, чтобы правоохранительные органы могли оценить степень ответственности всех 11 членов правления, работавших в предприятии с 2010 по 2018 год.

Предприятие планирует подать иск до 17 сентября 2020 года.

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Rīgas satiksme Леон Бемхенс
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