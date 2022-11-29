Rīgas satiksme пожертвует Украине еще 10 автобусов

Муниципальное предприятие Rīgas satiksme планирует подарить украинским городам еще десять автобусов, со ссылкой на Латвийское радио сообщает rus.lsm.lv.

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"В марте мы уже пожертвовали 11 автобусов, и в нашем распоряжении есть еще как минимум 10 автобусов Mercedes Benz. Они в достаточно хорошем техническом состоянии, но пользоваться не можем, так как двигатели не соответствуют требованиям ЕС. Мы бы очень хотели подарить эти автобусы Украине, а не списывать их и утилизировать», - рассказала председатель правления предприятия Джинета Иннуса.

Автобусы могут быть переданы представителям украинских городов в начале следующего года.