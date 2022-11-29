Rīgas satiksme пожертвует Украине еще 10 автобусов

Муниципальное предприятие Rīgas satiksme планирует подарить украинским городам еще десять автобусов, со ссылкой на Латвийское радио сообщает rus.lsm.lv.
"В марте мы уже пожертвовали 11 автобусов, и в нашем распоряжении есть еще как минимум 10 автобусов Mercedes Benz. Они в достаточно хорошем техническом состоянии, но пользоваться не можем, так как двигатели не соответствуют требованиям ЕС. Мы бы очень хотели подарить эти автобусы Украине, а не списывать их и утилизировать», - рассказала председатель правления предприятия Джинета Иннуса.
Автобусы могут быть переданы представителям украинских городов в начале следующего года.