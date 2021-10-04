Rīgas satiksme прервало закупку стоимостью в 7 млн евро, предусматривающую перестройку трамвайных путей на улице Слокас

Муниципальное SIA Rīgas satiksme прервало закупку перестройки трамвайных путей на улице Слокас в Риге, свидетельствует информация Бюро по надзору за закупками.

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Причина — в рамках закупки необходимо разработать дополнительную техническую документацию — чертежи.

Ранее строительная компания A.C.B. подала жалобу на конкурс на право произвести перестройку трамвайных путей, объявленный Rīgas satiksme. Представители A.C.B пояснили агентству LETA закупочная комиссия, оценив заявку и связавшись с разработчиком строительного проекта, 27 сентября приняла решение прервать открытый конкурс. Посла разработки чертежей заказчик объявит новый конкурс.

Предусматривается, что общая цена стоимость договора, который будет заключен по итогам конкурса, может составить 7 031 159 евро.

Победитель конкурса должен будет перестроить трамвайные пути, создав полосу общественного транспорта на улице Слокас на участке от перекрестка с Юрмалас гатве до перекрестка с улицей Калнциема (включая сам перекресток) в рамках проекта внедрения низкопольного трамвая.

Перестройка будет производиться в три этапа в соответствии со строительным проектом каждой очереди, не прерывая движение трамваев. На первом этапе планируется произвести перестройку путей на участке от Юрмалас гатве до улицы Балдонес, на втором этапе — перестройку путей на участке от улицы Мартиня до улицы Калнциема, включая замену плит на перекрестке. На третьем этапе — перестройку путей от улицы Балдонес до улицы Мартиня. Срок завершения строительных работ на всех трех этапах не может превышать 30 месяцев.