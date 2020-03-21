Rīgas satiksme призвало жителей Риги оценить необходимость пользования общественным транспортом

Сегодня вступают в силу изменения в движении общественного транспорта Риги для сокращения распространения вируса COVID-19. Движение общественного транспорта Риги будет сокращено на 20%, учитывая, что пассажиропоток стал меньше на 50%. И все же Рижская дума призывает особенно внимательно оценивать необходимость поездки в то время, когда надо соблюдать социальное дистанцирование.

Одновременно с изменением расписания движения Rīgas satiksme усиленно следит за наполняемостью салонов, чтобы сохранялось маленькое количество пассажиров. Также на линии по возможности направляются все транспортные средства большой вместимости. В случае необходимости предприятие будет немедленно реагировать, направляя дополнительные транспортные средства.

Напоминаем, что вход пассажиров в троллейбусы и автобусы и выход пассажиров из троллейбусов и автобусов организован только через средние и задние двери. Также прекращена продажа билетов у водителя, чтобы защитить водителя от инфицирования Covid-19. Также проводится усиленная уборка салонов общественного транспорта и ежедневная дезинфекция.