Rīgas satiksme призывает пользоваться общественным транспортом только, если нет другой возможности

Предприятие Rīgas satiksme призывает пользоваться общественным транспортом в столице только тогда, если нет другой возможности, сообщила руководитель отдела общественных отношений РС Байба Барташевича.

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Она отметила, что в соответствии с прогнозами синоптиков в субботу обещают теплую погоду, что может побудить людей выйти из дома, однако нужно тщательно оценить необходимость ехать куда-то на общественном транспорте. Такие призывы RS начало размещать и на дверях общественного транспорта.

Различные информационные материалы о мерах предосторожности во время эпидемии Covid-19 демонстрируются и на мониторах в салонах транспортных средств. Также в салонах звучат напоминания для пассажиров взвесить необходимость поездки.

Как сообщалось, временная администрация Рижской думы в пятницу постановила отменить в период чрезвычайного положения льготы на проезд в общественном транспорте столицы, сделав несколько исключений.

Льготы на проезд в Риге предоставлялись 20 различным группам жителей, и решение администрации предусматривает их отмену для большей части льготников, в том числе школьников и пенсионеров.

Как сообщил член правления RS Янис Голубев, ограничения введены, принимая во внимание рекомендации эпидемиологов, приказ министра сообщения о мерах по ограничению распространения вируса в транспорте, а также сравнительно большой поток пассажиров в ситуации, когда людям необходимо физически дистанцироваться.

Решение администрации предусматривает отмену льгот на проезд для всех пассажиров, которые ранее ими пользовались, кроме людей с 1-й и 2-й группами инвалидности, детей дошкольного возраста, работников государственной полиции и полиции самоуправления, а также педагогов образовательных учреждений столицы.

Бесплатно в общественном транспорте также смогут ездить социальные работники учреждений департамента благосостояния Рижской думы, медики и участвующие в оказании медицинской помощи сотрудники муниципальных медучреждений.