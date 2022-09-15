Rīgas satiksme уменьшит штрафы за езду без билета

Чтобы пассажирам было проще разобраться, как работают штрафы за езду без билета, с 1 октября Rīgas satiksme изменит систему штрафов за использование общественного транспорта без действительного билета. Об этом компания сообщила агентству LETA.

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С октября пассажиры, которые ехали без билета, на месте должны будут заплатить контролерам 15 евро вместо 20, как это было раньше.

Если пассажир не приобрел билет, и на оплату штрафа будет выставлен счет, размер штрафа составит 30 евро вместо прежних 30-50 евро.

Если пассажир не пробил уже начатый месячный проездной, но штраф оплачивается на месте — размер штрафа составит 3 евро. Если за это выставляется счет, штраф составит 5 евро вместо прежних 5-30 евро.