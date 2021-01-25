Rīgas satiksme увеличит количество рейсов на некоторых маршрутах
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С сегодняшнего дня будет увеличено количество рейсов на отдельных маршрутах общественного транспорта в Риге, сообщила руководитель отдела по общественным отношениям ООО Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане.

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Согласно распоряжению и. о. исполнительного директора Риги Элины Траутмане, с сегодняшнего дня внесены изменения в расписание движения общественного транспорта. В целом добавлено 90 рейсов.

Изменения в расписание внесены на основе данных мониторинга заполненности общественного транспорта в период с 18 до 21 января.

Изменения внесены в расписание автобусных маршрутов номер 3, 48, 51, 52 и 58, троллейбусных маршрутов номер 4 и 16, трамвайного маршрута номер 1.

Ранее предприятие сократило количество рейсов общественного транспорта, так как во время чрезвычайного положения пассажиропоток существенно уменьшился. В декабре сокращение числа пассажиров составило более 40% по сравнению с сентябрем, в январе пассажиропоток продолжает уменьшаться.

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LETA

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