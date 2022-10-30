Rīgas satiksme: в ноябре изменится расписание некоторых автобусов и троллейбусов

В график движения нескольких маршрутов автобусов и троллейбусов будут внесены изменения, сообщает Rīgas satiksme.

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Так, с 1 ноября будут внесены изменения в будничное расписание движения троллейбусов 4-го, 13-го и 3-го маршрутов, а с 5 ноября — в расписание выходных дней для автобусов 15-го и 31-го маршрутов.

На маршруте 3-го троллейбуса будут внесены изменения в расписание будних дней, чтобы сделать рейс на Кундзиньсалу в последобеденное время более удобным для живущих в окрестностях школьников. От остановки "Центральный вокзал" рейс по маршруту будет осуществляться в 13.47, а не в 13.43. Также внесены изменения в вечерний график движения троллейбуса — будет создан более равномерный интервал между рейсами, которые выполняются по основному маршруту в Саркандаугаву и обратно, а также в Кундзиньсалу и обратно.

На 4-м и 13-м маршрутах автобусов будут внесены изменения во время отправления в будние дни, чтоб улучшить координацию сроков отправления и возможности пересадок между маршрутами на станции Бабите.

В свою очередь, на 15-м и 31-м автобусных маршрутов будут внесены изменения во время отправления (график выходных дней) для улучшения координации времени отправления.