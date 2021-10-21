Rīgas satismе вводит QR-коды на проезд в общественном транспорте Риги

Предприятие Rīgas satiksme запустило новую услугу: теперь билет на одну поездку можно будет приобрести с помощью приложения Rīgas satiksme или сервис Mobilly. Новая услуга доступна с сегодняшнего дня, приобрести такой разовый билет можно для поездки на всех маршрутах общественного транспорта.

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Подробная информация о "кодовых билетах" Rīgas satiksme — здесь.

До сих пор в случае, если человек хотел приобрести билет у водителя, ему приходилось платить 2 евро за проезд. К тому же водители принимали только наличные деньги, часто не было сдачи, если пассажир пытался расплатиться купюрой. Автоматы электронной продажи билетов сейчас доступны только в новых низкопольных трамваях. Купить э-талон можно только в конкретных торговых местах. Нередко это все создавало сложности для пассажиров, которые не планировали поездку и не столь часто пользуются общественным транспортом, чтобы покупать заранее э-талон на несколько поездок.

Напомним, что предприятие Rīgas satiksme уже анонсировало отказ в перспективе от нынешней системы э-талона. На смену должна прийти более современная система оплаты поездок, предусматривающая возможность использования QR-кодов, оплаты банковской картой, приобретением поездок в мобильных приложениях. Rīgas satiksme обещает, что переход к новой системе будет плавным, какое-то время параллельно будет действовать и старая система э-талонов.