Rīgas siltums ещё на 5% снизит тариф на отопление
Foto: Publicitātes foto

Из-за снижения затрат на энергоресурсы, Rīgas siltums второй раз за год снизит тарифы на отопление, сообщает LETA.

Предприятие подало новые тарифы на рассмотрение Комиссии по регулированию общественных услуг. Новый тариф составит 45,69 евро за мегаватт-час, это на 5% ниже нынешнего. Сниженный тариф должен вступить в силу 1 июня.

Председатель правления Rīgas siltums Нормундс Талцис надеется, что снижение тарифа снизит беспокойство жителей по поводу следующего отопительного сезона и станет положительным сигналом для предприятий, думающих о сохранении коммерческой деятельности в нынешних условиях.

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rus.DELFI.lv

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