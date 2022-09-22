Rīgas siltums и Rīgas ūdens в новом отопительном сезоне не будут взимать пени за просрочку платежей

В новом отопительном сезоне АО Rīgas siltums не будет взимать пени за просроченные платежи за отопление. Об этом агентству LETA сообщила руководитель отдела по связям с общественностью компании Линда Ренце.

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Как известно, подобная практика также применялась во время пандемии Covid-19, чтобы помочь клиентам оплачивать полученные услуги.

В компании пояснили, что у большей части клиентов нет просрочек или долгосрочных долгов, поскольку жители пытались погасить их в течение лета, готовясь к следующему сезону.

Предприятие Rīgas siltums производит 30% необходимого Риге тепла, но большую его часть, или 70%, покупает. Поэтому для предприятия важно своевременно производить расчеты с поставщиками энергии, чтобы обеспечить непрерывное теплоснабжение по всей Риге.

К решению не начислять проценты за просрочку платежей за услуги водного хозяйства пришло 22 сентября и правление SIA Rīgas ūdens. Пени не будут взиматься с 1 сентября 2022 года вплоть до отмены решения.