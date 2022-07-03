Rīgas siltums объявил тендер на право поставки щепы трем рижским ТЭЦ

Акционерное общество Rīgas siltums объявило открытые торги на право поставки древесной щепы для тепловых электростанций "Вецмилгравис", "Зиепниеккалнс" и "Засулаукс", сообщается в открытом доступе компании.

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Победители конкурса смогут доставить щепу на три рижские ТЭЦ - на котельную "Вецмилгравис" в период с 1 августа по 16 октября, на котельную "Зиепниеккалнс" - с 1 августа по 11 сентября, на котельную "Засулаукс" - с 1 августа по 18 сентября. Во всех трех тендерах срок подачи предложений истекает 15 июля в 11.00.

Оборот Rīgas siltums в прошлом финансовом году, который длился с 1 октября 2020 года по 30 сентября 2021 года, составил 146,451 млн евро, что на 3,6% меньше, чем в предыдущем периоде, в то время как прибыль компании уменьшилась в 2,9 раза — до 5,375 млн евро.

49% капитала компании RS принадлежит Рижской думе, 48,99% — Латвийскому государству, 2% — SIA "Energiųs otsoliņi. RIX", а "Latvenergo" принадлежит 0,005% акций.