Rīgas siltums: отопление подорожает в два раза, надежда — на помощь государства

Рижанам придется считаться с двукратным увеличением расходов на отопление в следующем сезоне, сообщила сегодня на пресс-конференции член правления АО Rīgas siltums Бируте Крузе. В этих условиях компания надеется на решения правительства, которые позволят снизить стоимостную нагрузку на население в следующем отопительном сезоне.

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В качестве примера грядущего подорожания теплосбжения Крузе привела квартиру площадью в 50 кв. метров. Если в прошлом сезоне жиьцам такой квартиры приходилось платить за отопление 70 евро, то при цене природного газа в 100 евро за мегаватт-час (МВтч) стоимость отопления квартиры составила бы около 145 евро.

Крузе сообщила, что Rīgas siltums подал заявку в Комиссию по регулированию общественных услуг, которая предусматривает повышение с августа текущего тарифа на теплоэнергию с 74,08 евро за МВтч до 85,99 евро за МВтч.

Прогнозы показывают, что с началом нового отопительного сезона тариф может вырасти до 155 евро за МВтч.

Представители предприятия на сегодняшней пресс-конференции выразили надежду, что в следующем отопительном сезоне государство снизит нагрузку на население, и призвали жителей рассмотреть пути уменьшения затрат на отопление. Rīgas siltums напоминает, что снижение температуры воздуха в помещении на один градус приводит к экономии 5% расходов.

По словам члена правления Rīgas siltums Илварса Петерсонса, расходы на отопление могут быть снижены и на целых 20%. Этого можно достичь, заменив радиаторы, установив термостаты, снизив потребление тепла в целом. Все это позволит экономить энергоресурсы и снизить зависимость Латвии от российского газа.

Как уже сообщалось, во вторник председатель Жилищной подкомиссии Комиссии Сейма по государственному управлению и самоуправлению Регина Лочмеле ("Согласие") заявила, что большое количество жителей не сможет в следующем сезоне оплатить отопление, поэтому нужно установить потолок цен.