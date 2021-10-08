Rīgas siltums призывает подключить отопление во всех домах Риги. Невзирая на долги

В связи с грядущим объявлением в стране чрезвычайной ситуации из-за высокой заболеваемости Covid-19, АО Rīgas siltums призывает подключить отопление во всех жилых многоквартирных домах уже в ближайшее время, невзирая на долги жильцов.

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Предприятие согласует подключение отопления во всех многоквартирных жилых домах, в которых состояние системы отопления и теплоузлов подготовлены к отопительному сезону и прошли гидравлические испытания.

Предприятие Rīgas namu pārvaldnieks уже сообщило, что сейчас отопление не подключено в 397 домах. Предприятие, получив согласие Rīgas siltums на подачу тепла, обеспечит подключение отопления в ближайшие несколько дней.

Rīgas siltums призывает поторопиться и привести в порядок техническое состояние теплоузлов и отопительных систем внутри дома, чтобы обеспечить подачу тепла рижанам.

В этом отопительном сезоне Rīgas siltums не будет начислять пени за просрочку платежа во время чрезвычайной ситуации.

"Мы очень надеемся, что эти шаги помогут потребителям легче преодолеть новый отопительный сезон, который обещает быть довольно сложным, учитывая повышение тарифов на тепло из-за быстрого роста цен на энергоносители", — сказал председатель правления Rīgas siltums Нормундс Талцис в интервью "Утренней панораме" Латвийского телевидения.

Предприятие также призывает управляющих зданиями в сотрудничестве с владельцами квартир оценивать и реализовывать меры по энергосбережению в зданиях, поскольку размер суммы в счете зависит от объемов потребленного тепла.

В начале недели стало известно, что из-за долгов в Риге отопление до сих пор не подключено в 531 доме, находящемся в управлении SIA Rīgas namu pārvaldnieks (RNP). В этих домах находятся более 22 000 квартир. При этом долги образовались из-за просроченных платежей жильцов 1700 квартир.