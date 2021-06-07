Rīgas siltums проводит гидравлическую проверку. В Пардаугаве не будет горячей воды

Rīgas siltums в среду, 10 июня, проведет гидравлическую проверку теплосетей теплоцентрали Imanta и Zasulauks. Во время проверки у жителей Золитуде, Ильгуциемса, Гривы, Дзирциемса, Дзегужкалнса, Агенскалнса, Засулаукса, Шампетериса, Калнциемса, Даугавгривы, районов улицы Триядибас, бульвара Александра Грина и Ранькя дамбис не будет горячей воды.

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Гидркавлическая проверка осуществляется ежегодно, чтобы подготовить систему к следующему отопительному сезону и своевременно выявить места возможных повреждений теплосетей, в случае разрыва которых зимой жилые дома могут остаться без горячей воды и отопления.

Воду в трубах до начала гидравлической проверки охладят до +45 градусов, и поэтому температура горячей воды уже во вторний вечером начнет понижаться. Это необходимо для безопасности жителей, чтобы, в случае наличия повреждения теплосети, в окружающую среду не попала горячая вода.

Гидравлическую проверку планируют завершить в течение одного дня. Подача горячей воды возобновится в тот же день вечером, кроме тех мест, где будут обнаружены повреждения. В этих местах воды не будет до устранения проблем. Во время проверки теплосети являются объектом повышенной опасности – давление теплоносителя в них достигает 16 атмосфер.

АS Rīgas siltums просить жителей немедленно сообщать о замеченных во время гидравлических проверок утечках воды в теплосетях по бесплатному круглосуточному телефону 80000090.

Безопасное и бесперебойное теплоснабжение особенно важно зимой, когда в случае разрыва теплопроводных труб, при аварийной ситуации при низкой температуре воздуха вся система отопления дома может замерзнуть. Летом запланированы гидравлические испытания и в других зонах централизованного теплоснабжения, о возможных перебоях в подаче горячей воды будет сообщено отдельно.