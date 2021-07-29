Rīgas ūdens о перекрытии переезда Иманта — Золитуде: было бы хуже из-за аварии остаться без воды

Если бы трубопровод на улице Золитудес можно было поменять, не перекрывая железнодорожный переезд между районами Иманта и Золитуде, его бы, конечно, перекрывать не стали, заверил представитель столичной муниципальной компании Rīgas ūdens Артур Муцениекс в передаче "Домская площадь" на Латвийском Радио 4, сообщает rus.LSM.lv. По его словам, было бы хуже, если бы из-за старых труб район остался без воды.

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"Естественно, мы получаем довольно много претензий, — признал представитель Rīgas ūdens Артур Муцениекс. — Но мы стараемся объяснить, из-за чего эти неудобства. Потому что они, так сказать, ради светлого будущего. Наверное, не было бы нормально, если бы в этих районах через какое-то время пропало водоснабжение и пришлось бы проводить аварийные работы в еще более сложном режиме".

Он пояснил, что на этом участке компания заменит отслужившие свой срок трубы и подключит к центральному отоплению и канализации домохозяйства в Иманте. Работы должны закончиться до 31 августа.

Как уже сообщалось, на месяц будет перекрыт железнодорожный переезд между Имантой и Золитуде. Альтернативного пути как на автомобиле быстро попасть из одного района в другой нет — ближайший железнодорожный переезд находится в Торнякалнсе.