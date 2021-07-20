Rīgas ūdens поставит "е-носы", чтобы вовремя обнаруживать вонь возле очистных сооружений

Госслужба среды поручила компании Rīgas ūdens обеспечить непрерывный мониторинг запаха возле биологической очистной станции "Даугавгрива", на иловых полях в Варнукрогсе. Будут установлены "е-носы" — система автоматического измерения, которая поможет оперативно отследить появление неприятного запаха.

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Госслужба среды к 19 июля получила 71 жалобу на неприятный запах в Варнукрогсе. В семи случаях была превышено допустимое количество единиц запаха, рассказала представитель службы Дайна Варпиня. Источником запаха был один из иловых бассейнов на очистной станции. Несмотря на то, что вокруг бассейна под номером 061 работают нейтрализаторы запаха, которые окисляют и абсорбируют вызывающие запах вещества, этого оказалось недостаточно.

Теперь Rīgas ūdens в течение месяца должен обеспечить постоянную обработку бассейна двухкомпонетным продуктом, который воздействует на азото- и серосодержащий газ, вызывающий запах. Кроме того, предприятие должно обеспечить мониторинг запаха и установить "е-носы".

Если это не будет сделано, предприятие начнут штрафовать на сумму от 50 до 10 000 евро. Штраф может накладываться неоднократно.