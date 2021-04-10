Rīgas ūdens возобновляет промывку столичных водопроводов
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Муниципальное предприятие Rīgas ūdens возобновляет промывку трубопроводов столичных сетей водоснабжения — начинается она в этом году в микрорайоне Шампетерис, на улицах Микус и Лиедес. Всего в 2021 году планируется промыть 118,5 километра водопроводов, сообщает пресс-служба Рижской думы.

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В апреле, мае и июне промывать трубы будут в основном в Шампетерисе и Плескодале, в июле и августе — в Агенскалнсе, а в сентябре и октябре — в Торнякалнсе.

В 2020 году в Риге были промыты 181,2 километра водопроводных сетей. Главным образом работы проводились в микрорайонах Золитуде, Шампетерис, Засулаукс, Дзирциемс и Иманта. Бригады предприятия планово промыли с помощью спецтехники 166 километров трубопроводов. В свою очередь, оперативно реагируя на жалобы клиентов, работники Rīgas ūdens дополнительно провели работы по промывке через гидранты пожаротушения традиционным способом, — так было промыто примерно 15,2 километра водопроводных сетей.

В целом с начала программы плановой промывки трубопроводов системы водоснабжения в 2016 году были промыты приблизительно 43% водопроводных сетей в Риге. Их общая протяженность составляет 1482 километра.

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